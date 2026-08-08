बदायूं: बेटों की कलह बनी पिता की मौत की वजह, पुलिस बेटों को ले जाने लगी तो थम गई जहांगीर की सांसें

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिस पिता ने जिंदगी भर अपने बेटों को एक साथ रखने और उनके बीच प्यार बनाए रखने की कोशिश की, शुक्रवार को उन्हीं बेटों का झगड़ा उनकी जिंदगी का आखिरी सदमा बन गया। दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ता देख वृद्ध पिता उन्हें समझाने पहुंचे थे। पुलिस दोनों बेटों को हिरासत में लेने लगी तो उन्हें यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। अचानक तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई।

थाना कुंवरगांव क्षेत्र के गांव बल्लियां निवासी जहांगीर के दो बेटे बाबर और रियाजुल के बीच शुक्रवार को किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने पर जहांगीर ने बीच में पहुंचकर दोनों को समझाने का प्रयास किया।