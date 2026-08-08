बदायूं: 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का मामला, आरोपी मोनिश पर POCSO एक्ट में FIR

जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्षीय बालिका के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया। बालिका की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मां ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि शुक्रवार को उसकी दस वर्षीय बच्ची जंगल में बकरी चराने गई थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला आरोपित मोनिश वहां पहुंच गया। जो बच्ची कैब मक्का के खेत में खींच ले गया। जहां आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।