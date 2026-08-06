बदायूं: जमीन विवाद में किसान ने हाईटेंशन टावर पर लगाया फंदा, शटडाउन के चक्कर में 6 घंटे लटका रहा शव

संवाद सहयोगी, बिसौली (बदायूं)। पारिवारिक कलह से परेशान किसान ने हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर फंदा लगा दिया। उसका शव छह घंटे उसी टावर पर लटका रहा। ट्रांसमिशन विभाग से शटडाउन लेने के लिए स्थानीय अधिकारी चंदौसी के अधिकारियों से संपर्क करते रहे। इसके बाद शाम को शटडाउन मिलने पर शव उताराजा सका।

रानेट गांव निवासी रूपराम उर्फ नन्हे शराब के आदी थे। एक महीने पहले उन्होंने साढ़े तीन बीघा कृषि भूमि बेच दी थी। स्वजन के अनुसार, बिना जानकारी उन्होंने भूमि बेचकर रुपये रख लिए, ताकि शराब में खर्च कर सकें। इस बात पर परिवार के सदस्यों ने नाराजगी जताई थी।

उनसे कहा कि बेची गई भूमि वापस ले लें, उसकी फसल से परिवार की आजीविका चलती है। वह इस बात पर तैयार नहीं थे, जिस कारण कलह होने लगा। गुरुवार सुबह को वह घर से निकले थे। फिरोजगार गांव निवासी अखिलेश ने बताया कि दोपहर तीन बजे हुसैनपुर गांव की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में हाईटेंशन लाइन के टावर पर शव लटका देखा। टावर के एंगल पर रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या की गई थी।

इसकी जानकारी बिसौली थाना प्रभारी कमलेश मिश्रा को दी तो वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने भानपुर बिजलीघर की टीम बुलाई। बिजली अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद पता चला कि शव चंदौसी स्थित ट्रांसमिशन ग्रिड से गुन्नौर जाने वाली हाईटेंशन लाइन के टावर है। ऐसे में शटडाउन केवल ट्रांसमिशन विभाग की टीम ही ले सकती है। देर शाम ट्रांसमिशन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

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