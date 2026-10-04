बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए खोदा गया गड्ढा बिना भरे छोड़ा, पानी में डूबने से किसान की मौत

संवाद सूत्र, बदायूं। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में मिट्टी उपयोग के लिए खोदा गया गड्ढा शनिवार को जानलेवा बन गया। उसमें भरे वर्षा के पानी में डूबने से किसान आराम कश्यप की मौत हो गई।

केलाई के ग्रामीणों ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था ने किनारे से मिट्टी निकाली थी। इस कारण गहरे गड्ढे हो गए, जो भरे जाने चाहिए थे। काम पूरा होने के बाद संस्था गड्ढे भरे बिना चली गई। उनमें वर्षा का पानी भर गया।

स्वजन ने कार्रवाई व पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार किसान आराम कश्यप दोपहर को खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में गड्ढे में पानी भरा देखकर उसमें नहाने उतर गए। ग्रामीणों के अनुसार, उन्हें गड्ढे की गहराई का आभास नहीं था। अचानक उन्हें गोते लगने लगे तो आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने देखा।