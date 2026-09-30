बदायूं में देर रात खौफनाक वारदात: 32 वर्षीय मोहिनी की पति ने कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, गांव में सनसनी

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले के उसहैत थाना क्षेत्र स्थित कटरा सादतगंज के पास गांव बीहट में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।

घटना मंगलवार की रात लगभग 2:30 बजे की बताई जा रही है। बीहट निवासी आशीष (पुत्र दुर्गापाल) का अपनी 32 वर्षीय पत्नी मोहिनी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि वह आपे से बाहर हो गया।