मासूम की जिद ने हिलाई नगर पालिका! जब सड़क की बदहाली की फरियाद लेकर चेयरमैन के पास पहुंची कक्षा 3 की आइजा

जागरण संवादाता, बदायूं। शहर की बदहाल सड़कों से हर रोज गुजरने वाले लोग भले ही परेशानी झेलकर आगे बढ़ जाते हों, लेकिन एक नन्ही बिटिया ने इस समस्या को लेकर आवाज उठाने की ठानी। स्कूल आने जाने में होने वाली दिक्कतों से परेशान आइजा सैफ सीधे नगर पालिका अध्यक्ष फात्मा रजा के पास पहुंच गई।

उसने अपनी परेशानी बताई और सड़कों को ठीक कराने की गुहार लगाई। बिटिया की बात सुनकर अध्यक्ष ने भी तत्काल जेई को बुलाकर त्योहार से पहले सड़कों को ठीक कराने के निर्देश दिए। ब्लूमिंग डेल स्कूल की कक्षा तीन की छात्रा आइज़ा ने बताया कि जब वह स्कूल जाती है तो पार्वती आर्य इंटर कालेज से चाणक्य मिष्ठान भंडार तक और पनवाड़िया बिजलीघर से शिव मंदिर चौराहे तक सड़क की हालत बेहद खराब है।