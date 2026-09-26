106 करोड़ मंजूर फिर भी बदहाल बदायूं बस स्टैंड; दो बार टेंडर के बाद भी नहीं आई कोई एजेंसी

अंकित गुप्ता, बदायूं। यात्रियों की भीड़, 123 बसों का संचालन और त्योहारी सीजन में रोजाना 30 से 35 लाख रुपये की आय... इसके बावजूद बदायूं का रोडवेज बस स्टैंड अब भी बदहाली से बाहर नहीं निकल पा रहा है।

खास बात यह है कि इसके कायाकल्प के लिए सरकार 106 करोड़ रुपये की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई एजेंसी तैयार नहीं है। दो बार टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है और दोनों बार बदायूं के हिस्से में निराशा ही आई।

प्रदेश के 49 रोडवेज बस स्टैंड को पीपीपी माडल पर विकसित करने की योजना में बदायूं को भी शामिल किया गया था। अप्रैल में मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद उम्मीद जगी थी कि वर्षों पुराना बस स्टैंड अब नए स्वरूप में नजर आएगा।

जून में टेंडर प्रक्रिया हुई तो प्रदेश के अन्य जिलों में एजेंसियों ने रुचि दिखाई, लेकिन बदायूं के लिए कोई प्रतिभागी सामने नहीं आया। सितंबर में दोबारा टेंडर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बिड नहीं आने की बात कही जा रही है।

रोडवेज बस स्टैंड जिले के सार्वजनिक परिवहन की करीब 80 प्रतिशत जिम्मेदारी संभालता है। आम दिनों में यहां से रोजाना 20 से 25 लाख रुपये की आय होती है, जबकि त्योहारों पर यह आंकड़ा 30 से 35 लाख रुपये तक पहुंच जाता है।

इसके बाद भी यात्रियों के लिए सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है। प्रतीक्षालय के नाम पर टिनशेड है। परिसर में जलभराव और टूटा बेस यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना रहता है। पर्याप्त जगह होने के बावजूद बसें सड़क पर खड़ी होती हैं। वर्कशाप करीब छह साल पहले दातागंज रोड पर शिफ्ट हो चुकी है। पुराना भवन अब खंडहर में बदल चुका है। रात में यहां नशेड़ियों के जमावड़े की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं।

आधुनिक सुविधाओं का था प्रस्ताव पीपीपी माडल से बनने वाले बस अड्डे में आधुनिक बस प्लेटफार्म, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विश्राम कक्ष, स्मार्ट शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, कंप्यूटरीकृत टिकट काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रस्तावित है।