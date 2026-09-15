बदायूं में बवाल: ट्रैक्टर धुलाई के मामूली विवाद में भिड़े दो भाजपा नेता, जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थर, 10 घायल

जागरण संवाददाता, बदायूं। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सर्वा में सोमवार शाम ट्रैक्टर धुलाई को लेकर भाजपा जिला मंत्री नीटू पाल और पूर्व सांसद प्रतिनिधि व भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य सनवीर पाल के स्वजनों के बीच झड़प हो गई।

दोनों पक्षों के बीच कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ, जिससे गांव में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल रहा। पथराव के डर से ग्रामीण घरों में दुबके रहे।