बदायूं में प्रसव के दौरान नवजात और प्रसूता की मौत, परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप; अस्पताल में हंगामा

जागरण संवाददाता, बदायूं। बिल्सी नगर के थाना मोड़ स्थित राज नर्सिंग होम में प्रसव के बाद नवजात और प्रसूता की मौत हो गई। नवजात की मौत के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने पर भी समय से उपचार न मिलने का आरोप लगाते हुए स्वजन ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना से आक्रोशित स्वजन ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ग्राम लहरा निवासी सराकत के मुताबिक, वह अपनी पत्नी रुखसाना को प्रसव के लिए बीती रात करीब एक बजे नर्सिंग होम लेकर पहुंचे थे। सुबह करीब पांच बजे रुखसाना ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात की मौत हो गई।

आरोप है कि इसके बाद चिकित्सक अपने घर चली गईं। कुछ देर बाद रुखसाना को ब्लीडिंग होने लगी। स्वजन का कहना है कि उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से कई बार चिकित्सक को बुलाने और प्रसूता को दिखाने के लिए कहा, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिल सका।

स्वजन के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे चिकित्सक रुखसाना को देखने पहुंचीं और उसे मृत घोषित कर दिया। प्रसूता की मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। गुस्साए स्वजन ने अस्पताल में हंगामा करते हुए चिकित्सकीय लापरवाही को मौत की वजह बताया।