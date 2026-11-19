जागरण संवाददाता, बदायूं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना धरातल पर उतरने जा रही है।

इसके तहत जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहीं 56 मेधावी छात्राओं को गुलाबी रंग का स्कूटर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी पात्र छात्राओं की अंतिम सूची तैयार कर ली है। उम्मीद है कि आगामी 15 दिसंबर को समारोह आयोजित कर स्कूटर वितरित किए जाएंगे।

सूबे की सरकार ने छात्राओं के आवागमन को सुगम बनाने और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली उन छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की मेधा सूची में शीर्ष पांच प्रतिशत में स्थान प्राप्त किया है।

पात्रता के लिए मेधावी होने के साथ साथ सरकार ने कुछ अन्य अनिवार्य मानक भी तय किए हैं। इसके अनुसार लाभार्थी छात्रा का प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। साथ ही उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।