जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जौनपुर-आजमगढ़ हाईवे पर बरदह थाना क्षेत्र के जिवली स्थित सरकारी समिति गोदाम के पास बुधवार सुबह सड़क किनारे 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से हलचल मच गई। युवक का सिर बुरी तरह कुचला हुआ था और शव के पास काफी खून फैला था।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। शव के पास खून फैला था, जबकि पैरों की तरफ भी खून के निशान मिले। शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के स्पष्ट निशान नहीं दिखाई दिए। घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर हाईवे की दूसरी पटरी पर एक स्कूटी लावारिस हालत में मिली।

आशंका है कि स्कूटी मृतक की हो सकती है। उसकी चाबी शव के पास ही पड़ी मिली। स्कूटी पर गुजरात का पंजीकरण नंबर दर्ज है। पुलिस ने स्कूटी कब्जे में ले ली है। युवक की मौत को लेकर मौके पर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव को सड़क हादसे का रूप देने की आशंका जताई।