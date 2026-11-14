आजमगढ़ में किसानों को प्रदर्शन के लिए दिया गया गेहूं का बीज

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। धान की कटाई के साथ अब गेहूं की बोआई का समय शुरू हो गया है। ऐसे में केवीके लेदौरा के वैज्ञानिकों को किसानों को सलाह दी है कि वे बोआ8ई में विलंब न करें और वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन करें। जिससे कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सके। चयनित किसानों को गेहूं के प्रदर्शन के के लिए बीज देकर जागरूक किया गया।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डा. एलसी वर्मा ने बताया कि यदि किसान गेहूं की बाेआई और देखभाल वैज्ञानिक तरीके से करें तो फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा कि किसानों को क्षेत्र और मौसम के अनुसार उपयुक्त प्रजाति का बीज चुनना चाहिए।