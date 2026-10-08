CBSE नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में यूपी का जलवा, अंडर-17 में वाराणसी की टीमों ने जीते तीन गोल्ड

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरायमंदराज स्थित हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल में एक से छह अक्टूबर तक आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता मंगलवार को संपन्न हो गई।

प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए करीब 657 खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु वर्गों में प्रतिभाग किया। समापन समारोह में अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को पदक, प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इंडियन राउंड के अंडर-14 वर्ग में मेगा माइंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तोशाम हरियाणा के अमन, अभिनव, मयंक और योगेश ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर-17 में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल वाराणसी के अथर्व जायसवाल, अभय प्रताप और डिंकर तथा अंडर-19 में देव गुरुकुल के तिलक, आरव और विराज की टीम स्वर्ण पदक विजेता रही।