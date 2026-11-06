आजमगढ़ ने किया कमाल, वृद्धावस्था पेंशन वितरण की प्रदेश की टॉप-10 जिलों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर

जागरण संवाददता, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 67 लाख, 50 हजार (67.50 लाख) पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की दर से पेंशन दी जा रही है।

पेंशन वितरण की इस व्यवस्था में प्रदेश के विभिन्न जनपद उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। कुल दो लाख ,24 हजार,345 पेंशनर्स के साथ जौनपुर प्रदेश की सूची में सबसे आगे है। वहीं एक लाख,97 हजार,129 लाभार्थियों के साथ आजमगढ़ दूसरे और एक लाख,72 हजार,917 पेंशनर्स के साथ गोरखपुर तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है।