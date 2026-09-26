यूपी में बारिश से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर सूचना देने पर मिलेगा मुआवजा, टोल फ्री नंबर जारी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। डीडी कृषि आशीष कुमार ने बताया कि जनपद में विगत दो दिनों से हो रही वर्षा एवं तेज सतही हवाओं के चलते खरीफ फसलों को क्षति होने की संभावना को देखते हुए किसानों को सतर्क किया जा रहा है।

उन्होंने जनपद के किसानों से कहा कि यदि वर्षा अथवा तेज हवाओं के कारण उनकी फसल को किसी प्रकार की क्षति हुई है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित फसल बीमा कंपनी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि फसल बीमा कराने वाले किसान फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के अंदर संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क कर दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर भी अपनी फसल क्षति की सूचना दर्ज करा सकते हैं।