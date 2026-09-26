पूर्वांचल के जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बलिया में कक्षा एक से आठ तक के स्कूल बंद

जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग की ओर से 27 सितंबर 2026 को जनपद में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर जिले में कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिले की सभी तहसीलों और थानों को भी अलर्ट कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी के अनुसार, जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष के माध्यम से बारिश से संबंधित परिस्थितियों और घटनाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है।

आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है। किसी भी आपात स्थिति में मोबाइल नंबर 9454417979 और टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। ब्लाक स्तर पर व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त मौसम संबंधी अलर्ट को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाया जा रहा है।