यूपी जनगणना-2027 के दूसरे चरण में परिवारों से पूछे जाएंगे 40 सवाल, 16 से 30 नवंबर तक होगी स्वगणना

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के क्रम में जनपद में व्यापक स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है। द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों से निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त कर दर्ज करेंगे।

इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक रिवीजनल राउंड आयोजित किया जाएगा। जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनगणना कार्य के दौरान कोई पात्र व्यक्ति अथवा परिवार छूट न जाए और किसी व्यक्ति या परिवार की दोहराव के साथ गणना न हो।

द्वितीय चरण में परिवार से संबंधित लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, रोजगार एवं आजीविका सहित विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी शामिल होगी।

परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन क्या कार्य करता है, परिवार की आय-आजीविका का प्रमुख आधार क्या है, बच्चों एवं परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण आदि की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाएगी। पांच जनवरी की मध्यरात्रि को संदर्भ समय (रीफ्रेंस टाइम) के रूप में माना जाएगा। जनगणना से संबंधित आवश्यक जानकारी इसी निर्धारित संदर्भ समय के अनुरूप दर्ज की जाएगी। रिवीजनल राउंड के दौरान भी संदर्भ समय को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनगणना में निर्धारित समय पर वास्तविक स्थिति का सही प्रतिबिंब प्राप्त हो। हिंदी अथवा भोजपुरी में दर्ज की जा सकेगी मातृभाषा की जानकारी जनगणना के दौरान भाषा से संबंधित जानकारी भी विशेष रूप से दर्ज की जाएगी। परिवार से उसकी मातृभाषा तथा अन्य भाषाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जनपद में परिवार अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी अथवा भोजपुरी की जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों द्वारा बोली या समझी जाने वाली अन्य भाषाओं से संबंधित जानकारी भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाएगी।