यूपी जनगणना-2027 के दूसरे चरण में परिवारों से पूछे जाएंगे 40 सवाल, 16 से 30 नवंबर तक होगी स्वगणना
आजमगढ़ में जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारी पूरी है, जिसमें 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना होगी और फिर प्रगणक घर-घर जाकर 40 सवाल पूछेंगे।
HighLights
16 से 30 नवंबर तक होगी स्व-गणना की सुविधा।
प्रगणक 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर जाएंगे।
परिवारों से 40 महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रश्न पूछे जाएंगे।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के क्रम में जनपद में व्यापक स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है। द्वितीय चरण के अंतर्गत 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों से निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त कर दर्ज करेंगे।
इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक रिवीजनल राउंड आयोजित किया जाएगा। जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनगणना कार्य के दौरान कोई पात्र व्यक्ति अथवा परिवार छूट न जाए और किसी व्यक्ति या परिवार की दोहराव के साथ गणना न हो।
द्वितीय चरण में परिवार से संबंधित लगभग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, रोजगार एवं आजीविका सहित विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी शामिल होगी।
परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन क्या कार्य करता है, परिवार की आय-आजीविका का प्रमुख आधार क्या है, बच्चों एवं परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण आदि की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाएगी।
पांच जनवरी की मध्यरात्रि को संदर्भ समय (रीफ्रेंस टाइम) के रूप में माना जाएगा। जनगणना से संबंधित आवश्यक जानकारी इसी निर्धारित संदर्भ समय के अनुरूप दर्ज की जाएगी।
रिवीजनल राउंड के दौरान भी संदर्भ समय को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनगणना में निर्धारित समय पर वास्तविक स्थिति का सही प्रतिबिंब प्राप्त हो।
हिंदी अथवा भोजपुरी में दर्ज की जा सकेगी मातृभाषा की जानकारी
जनगणना के दौरान भाषा से संबंधित जानकारी भी विशेष रूप से दर्ज की जाएगी। परिवार से उसकी मातृभाषा तथा अन्य भाषाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी।
जनपद में परिवार अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी अथवा भोजपुरी की जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों द्वारा बोली या समझी जाने वाली अन्य भाषाओं से संबंधित जानकारी भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाएगी।
भाषा संबंधी जानकारी के लिए जनगणना कर्मियों द्वारा परिवार से संबंधित व्यक्ति से वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसका उद्देश्य जनपद में भाषाई स्थिति से संबंधित प्रमाणिक आंकड़े तैयार करना है।
11,500 गणना ब्लॉक में होगा जनगणना का कार्य
जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए जनपद में कुल लगभग 11,500 गणना ब्लॉक के आधार पर कार्य कराया जाएगा। परिवारों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए लगभग नौ हजार प्रगणकों की व्यवस्था की गई है। प्रगणकों के कार्य की निगरानी एवं आवश्यक मार्गदर्शन के लिए लगभग दो हजार सुपरवाइजर लगाए जाएंगे।
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