आजमगढ़ में छठ पर पूजा के दौरान पोखरे में डूबने से शिक्षामित्र समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत डाला छठ पर पूजा के दौरान पोखरे में डूबने से शिक्षामित्र समेत दो की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही घाटों पर हलचल मच गई,सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। तरवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र यादव गांव के एक प्राथमिक विद्यालय हडौरा में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे।

रविवार की शाम छठ पर स्वजन संग कंचनपुर स्थित मलकानी बाबा पोखरे पर पूजा करने के लिए गए थे। स्वजन ने बताया कि पूजा के दौरान पानी में अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। घाट के किनारे तैनात गोताखोरों की मदद से कुछ देर बाद जितेंद्र को पोखरे से बरामद कर लिया गया।

इस दौरान स्वजन आनन-फानन उसे नजदीकी सीएचसी ले गए जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। उधर कंधरापुर थाना क्षेत्र के बर्जी गांव निवासी तीन वर्षीय अर्पित घर से कुछ दूर स्थित अन्य बच्चों के साथ छठ पूजा देखने के लिए जा रहा था।