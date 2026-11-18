जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोहन नगर के पास मंगलवार की रात कार की टक्कर से पिकअप का स्टेपनी बदल रहे भगतपुर गांव निवासी 17 वर्षीय सनी निषाद और उनके दोस्त 18 वर्षी निखिल कुमार की मौत हो गई।

इसके बाद कार्य नियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई, हालांकि कर कार का एयरबैग खुल जाने से चालक बाल बाल बच गया। हादसे के वक्त मृतक पिकअप से भूसा लादकर आजमगढ़ अपने पहुंचने के लिए आ रहे थे।