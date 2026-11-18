आजमगढ़ में कार की टक्कर से सड़क किनारे पिकअप का पहिया बदल रहे दो दोस्तों की मौत
आजमगढ़ के अतरौलिया में मंगलवार रात एक कार ने पिकअप का पहिया बदल रहे दो दोस्तों को टक्कर मार दी, ...और पढ़ें
HighLights
अतरौलिया में कार ने पिकअप का पहिया बदल रहे दोस्तों को कुचला।
17 वर्षीय सनी निषाद और 18 वर्षीय निखिल कुमार की मौत।
कार चालक एयरबैग खुलने से सुरक्षित बचा, गाड़ी खाई में पलटी।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मोहन नगर के पास मंगलवार की रात कार की टक्कर से पिकअप का स्टेपनी बदल रहे भगतपुर गांव निवासी 17 वर्षीय सनी निषाद और उनके दोस्त 18 वर्षी निखिल कुमार की मौत हो गई।
इसके बाद कार्य नियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई, हालांकि कर कार का एयरबैग खुल जाने से चालक बाल बाल बच गया। हादसे के वक्त मृतक पिकअप से भूसा लादकर आजमगढ़ अपने पहुंचने के लिए आ रहे थे।