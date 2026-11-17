जागरण संवाददाता, आजमगढ़। गोदान एक्सप्रेस से परिवार के साथ आजमगढ़ लौट रहे यात्री के बैग से करीब 40 लाख रुपये के आभूषण और नकदी गायब हो गई। यात्री ने चार अज्ञात लोगों पर चोरी का संदेह जताते हुए जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के हरिऔध नगर निवासी सूरज राय 16 नवंबर को पत्नी सेजल राय और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुंबई से ट्रेन संख्या 11055 गोदान एक्सप्रेस के कोच बी-3 में सफर कर रहे थे। आजमगढ़ स्टेशन आने पर उतरने के लिए वह गेट के पास सामान समेट रहे थे। इसी दौरान चार अज्ञात व्यक्ति उनके सामान के आसपास आकर खड़े हो गए।