जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सठियांव के पास गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। किलोमीटर संख्या 253 पर निजी बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई।

हादसे के बाद एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दुर्घटना में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है।

अब तक तीन शव जिला अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और आपदा राहत की टीमें मौके पर पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य के साथ ही यातायात बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है।