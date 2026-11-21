जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मानव तस्करी के आरोपित मुहम्मद अली तक पहुंचने और उसके चंगुल से युवती को मुक्त कराने के लिए आजमगढ़ पुलिस की टीम को ग्राहक और युवती का भेष धारण करना पड़ा। अली किसी अनजान व्यक्ति से सीधे मुलाकात नहीं करता था। इसके लिए पुलिस ने पहले सुरेश राम और महेश कुमार को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे बहला-फुसलाकर लाई गई लड़कियों को अली तक पहुंचाते थे। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। एएसपी मानुष पारीक ने बताया कि, महेश ने पहले अली से अपने फोन पर संपर्क किया। उसे बताया कि बिहार के सिवान से कुछ लोग एक लड़की को बेचने के लिए लेकर आए हैं। इस पर अली ने महेश से कई सवाल किए।

उसने पूछा कि लड़की को लाने वाले लोगों को वह जानता है या नहीं और क्या वे भरोसेमंद हैं। अली ने यह भी स्पष्ट किया कि लड़की को देखने के बाद ही उसकी कीमत तय होगी। इसके बाद एएचटीयू के निरीक्षक अमित शर्मा, उपनिरीक्षक मनीष मणि त्रिपाठी, महिला आरक्षी रीमा कुमारी और आरक्षी सुधीर प्रजापति ने योजना के तहत भेष बदला।

महिला आरक्षी रीमा को बेचने के लिए लाई गई युवती और उपनिरीक्षक मनीष व आरक्षी सुधीर को उसे लेकर आने वाले लोगों के रूप में तैयार किया गया। इसके बाद टीम पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के गोवालपोखर थाना क्षेत्र के पारा पंजीपाड़ा स्थित अली के वेश्यालय पहुंची।

वहां कुछ देर इंतजार करने के बाद अली पहुंचा। उसने महिला आरक्षी रीमा से उसका पता और पिता का नाम पूछा। रीमा ने बताए गए नाम-पते के अनुसार जवाब दिया। अली उससे कुछ और पूछताछ करता, इससे पहले ही स्थानीय पुलिस की मदद से टीम ने उसे दबोच लिया। इस तरह पुलिस ने युवती को मुक्त कराने के साथ ही मानव तस्करी के नेटवर्क में शामिल एक अहम आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।



एक ही इलाके में 85 से अधिक वेश्यालय