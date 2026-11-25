जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सोशल मीड‍िया पर सनसनी फैलाकर रीलबाजों की वायरल होने की हसरत को पुल‍िस कुछ दूसरे तरीके से पूरी कर रही है। इस कड़ी में आजमगढ़ ज‍िले में र‍िवाल्‍वर लेकर रील बनाने वाली र‍िवाल्‍वर रानी को ऐसा सबक स‍ि‍खाया क‍ि हाथ जोड़कर वह सार्वजन‍िक माफी मांगती नजर आ रही हैं। पुल‍िस के कब्‍जे में आई र‍िवाल्‍वर रानी का माफीनामा तो वायरल हो रहा है लेक‍िन इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट रि‍मूव करवा द‍िया गया है।

सोशल मीडिया पर रिवाल्वर के साथ रील बनाकर दबंगई का प्रदर्शन करने वाली महिला पुल‍िस के आपरेशन वज्रपात के चपेट में आ गई। पुल‍िस के इस आपरेशन के तहत श‍िकायत म‍िलने के बाद आजमगढ़ कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को मह‍िला को गिरफ्तार करने के बाद विधिक कार्रवाई पूरी कर शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया। ह

पुल‍िस ने बताया क‍ि गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही दबंगई का प्रदर्शन कर महिला द्वारा आमजन में भय का माहौल पैदा किया जा रहा था। इंस्‍टा ग्राम एकाउंट पर वीड‍ियो पोस्ट किए गए जाने के बाद मह‍िला की पहचान की गई। वीडियो की जांच से महिला की पहचान रैदाेपुर निवासी एक क्षेत्र की मह‍िला के तौर पर पुल‍िस ने की और कार्रवाई की।