जासं, निजामाबाद (आजमगढ़)। नगर में स्थित राहुल जूनियर हाईस्कूल परिसर की जमीन पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्यवाई करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने एसडीएम और प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय परिसर में चपरासी फूलचंद आवास बनाकर रहता था।

इसके सेवानिवृत्त होने के बाद उसने मकान खाली कर दिया। इसके बाद से वह जमीन वैसे ही है और मकान गिर चुका है। बुधवार की दोपहर करीब एक बजे कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पहुंचे थे। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक लाल बहादुर राव ने डायल-112 को फोन कर दिया।

इसके बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया लेकिन मौके पर महिला अध्यापक का मोबाइल लेकर घटनाक्रम का वीडियो बना रहे कक्षा-आठ के छात्र को एक पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद महिला अध्यापक के हाथ से मोबाइल भी छीनने का प्रयास पुलिस ने किया।