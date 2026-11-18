जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पालतू कुतिया की मौत के 18 दिनों बाद उसका शव कब्र से निकाला जाएगा और बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने पड़ोसियों पर कुतिया को पीटकर मार डालने का आरोप लगने के बाद मौत का कारण जानने के लिए यह कदम उठाया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमार्टम के लिए तीन चिकित्सकों की टीम गठित की है।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि डा. आनंद, डा. उपेंद्र मौर्य और डा. बीएल यादव की टीम पोस्टमार्टम करेगी। जीयनपुर क्षेत्र के नुरुद्दीनपुर गांव निवासी शोएब ने आरोप लगाया था कि 30 अक्टूबर की शाम गांव के अब्दुल वहाब, महताब और अब्दुल रब ने उसकी पालतू कुतिया को पीटकर मार डाला।

विरोध करने पर आरोपितों ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी। शोएब की तहरीर पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने 10 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। मौत के बाद कुतिया के शव को जमीन में दफना दिया गया था। अब 18 दिनों बाद उसे कब्र से निकालकर चिकित्सकों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। इससे मौत की असली वजह सामने आने की उम्मीद है।