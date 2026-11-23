जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरसों की खेती का दायरा धीरे-धीरे जिले में लगातार बढ़ रहा है और गेहूं का रकबा कम हो रहा है। अब तो शासन से भी सरसो की खेती को बढ़ाने का लक्ष्य दिया जा रहा है और गेहूं का लक्ष्य कम आवंटित हो रहा है।

कम लागत अधिक बचत के कारण किसान सरसो की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और इसकी बिक्री में भी कहीं से दिक्कत नहीं आ रही है। पांच वर्षों में सरसो की खेती का रकबा 37 हजार 879 हेक्टेयर बढ़ा है और गेहूं का रकबा अब कम होने लगा है।

वर्ष 2021-22 में 2640 हेक्टेयर में ही सरसो की खेती होती थी लेकिन यह आंकड़ा 2022-23 में बढ़कर 16 हजार 780 हेक्टेयर हो गया। 2023-24 में 17 हजार 121 हेक्टेयर में सरसो की खेती हुई तो 2024-25 में बीस हजार 793 हेक्टेयर में खेती हुई।

2025-26 में 31 हजार 852 हेक्टेयर में सरसो की खेती किसानो ने की तो शासन ने 2026-27 का लक्ष्य 40 हजार 519 हेक्टेयर तय कर दिया है। यह लक्ष्य भी लगभग पूरा हो चुका है। इसी तरह से गेहूं की फसल 2021-22 में दो लाख 41 हजार 598 हेक्टेयर में किसानों ने लगाई लेकिन 2022-23 में रकबा घटकर दो लाख 34 हजार 214 हेक्टेयर हो गया।