जागरण संवाददाता, आजमगढ़। थाना क्षेत्र के महमूदपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास रविवार करीब दो बजे पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। तीनों एक ही बाइक से शादी समारोह में पंजाबी ढोल बजा कर लौट रहे थे। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के मोइया गांव निवासी 35 वर्षीय अब्दुल कलाम उर्फ सोनू अपने साथी गोपालपुर निवासी 30 वर्षीय मेलाल और फरिहा निवासी 30 वर्षीय सावन के साथ फरिहा में शादी समारोह ढोल बजाने गए थे। रविवार दोपहर तीनों एक ही बाइक से घर लौट रहे थे।