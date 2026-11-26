जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पलिया कुंवर नदी के पास गुरुवार को शादी में शामिल होने जा रहे मां-बेटे को तेज रफ्तार कार सवार ने रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। मां-बेटे की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई।

सैदपुर गांव निवासी 45 वर्षीय प्रमिला अपने 19 वर्षीय बेटे नीरज के साथ बाइक से सरायमीर स्थित मौसी के घर शादी में शामिल होने जा रही थीं। पलिया कुंवर नदी के पास पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया।