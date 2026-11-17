जागरण संवाददाता, आजमगढ़। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पांच फरवरी से शुरू होंगी। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को जिले में परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई। बोर्ड की ओर से जारी पहली सूची में शामिल 12 केंद्रों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 52 नए केंद्रों को शामिल किया गया है।

बोर्ड से 232 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की गई थी, इसके बाद विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों की ओर से मिली करीब 430 आपत्तियां मिली थी। आपत्तियों के निस्तारण और जनपदीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद 52 नए केंद्रों को शामिल किया गया, जबकि 12 केंद्रों के नाम हटा दिए गए। इसके बाद सूची जारी की गई है।

हालांकि यह अभी फाइनल सूची नहीं है, जारी सूची के बाद बोर्ड ने 21 नवंबर तक आपत्तियां मांगी है। ऐसे में केंद्रों का निर्धारित आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल होगा। इस बार जिले में कुल 273 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। इनमें करीब 1,62,236 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।