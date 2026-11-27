जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहानागंज थाना की पुलिस ने दिव्यांगों से गांजा तस्करी कराने वाले गिरोह के सरगना बृजेश राजभर उर्फ धरमू निवासी जानकीपुरम थाना तहबरपुर को गिरफ्तार किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि आपरेशन त्रिशूल के तहत मिली जानकारी के बाद जहानागंज थाना की पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने आरोपित को बृजेश को ग्राम सीही स्थित निर्माणाधीन बाउंड्री और बबूल के पेड़ के बाइक के साथ दबोच लिया।