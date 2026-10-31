उप निदेशक पंचायत के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश जारी करने वाला गिरफ्तार, भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। उप निदेशक (पंचायत) के नाम पर युवक-युवतियों को फर्जी नियुक्ति आदेश देने के आरोपित जिला होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय में रनर के पद पर कार्यरत रितेश मणि त्रिपाठी के खिलाफ थाना सिधारी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही विधिक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। जिला कमांडेंट होमगार्ड

विनोद झा ने आरोपित रितेश को निलंबित करके विभागीय जांच का आदेश दिया है। दैनिक जागरण में 25 अक्टूबर के अंक में पेज नंबर-सात पर ‘फर्जी नियुक्ति आदेश बनाकर युवक-युवतियों को थमाया, दी तहरीर’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद 31 अक्टूबर को सिधारी थाने में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।