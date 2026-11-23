जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सेफ सिटी योजना के तहत अब शहर की सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता अभियान पहले से अधिक मजबूत होने जा रही है। शहर के प्रमुख चौराहों, तिराहों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

इस पहल के बाद शहर की हर प्रमुख गतिविधि सीसीटीवी की निगरानी में होगी। कैमरों के जरिए न केवल संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, बल्कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के साथ ही स्वच्छता में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सोलर उर्जा से 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे संचालित होंगे।