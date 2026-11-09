बांग्लादेश तक फैला है गफ्फार मियां का मानव तस्करी का जाल, प्रेमजाल और नौकरी का झांसा देकर फंसाता था

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। किशोरियों व युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर बिहार और बंगाल में देह व्यापार के लिए बेचने वाले गिरोह का सरगना बिहार निवासी गफ्फार मियां है। उसका नेटवर्क बिहार से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक फैला हुआ है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य पहले युवतियों को प्रेमजाल और नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं। युवतियां पहले गफ्फार मियां तक पहुंचाई जातीं हैं। चार से पांच दिनों तक गफ्फार उनका शारीरिक शोषण करता है। इसके बाद देह व्यापार के लिए युवतियों को बिहार ही नहीं, बल्कि बंगाल के पुरुलिया और बांग्लादेश की सीमा तक ले जाकर बेच देता है। छह नवंबर को गिरफ्तार गिरोह के दो सदस्यों ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं। गिरफ्तार आरोपित पति-पत्नी हैं। इनमें सितारा पहले खुद मानव तस्करी का शिकार हो चुकी है। सितारा पहले खुद गफ्फार मियां के गिरोह के चंगुल में फंस चुकी थी।

गफ्फार मियां ने उसे बंगाल में बेचा था, वहां से निकलने के बाद सितारा उसी गिरोह में शामिल हो गईं और युवतियों को फंसाकर लाने लगीं। सबसे हैरानी करने वाली बात यह कि गफ्फार के खिलाफ केवल एक चोरी का मामला दर्ज है। इसमें गफ्फार की पत्नी बिन्द्या भी शामिल हैं।