जागरण संवाददाता, सगड़ी (आजमगढ़)। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के चंगईपुर स्थित एक निजी विद्यालय में रविवार को भाजपा पदाधिकारियों और पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चंडीगढ़ प्रभारी और केंद्रीय संगठन सचिव डा. महेंद्रनाथ पांडेय ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर छूटे हुए मतदाताओं के साथ-साथ नए मतदाता बनाने और पात्र बहू महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता की जान से जुट जाएं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि तीसरी बार योगी सरकार बनेगी। कार्यकर्ता पार्टी और सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी है।