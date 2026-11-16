आजमगढ़ में डीएपी न मिलने से नाराज किसानों ने सहकारी समिति पर किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, दीदारगंज (आजमगढ़)। डीएपी न मिलने से नाराज किसानों ने रविवार को विकास खंड मार्टीनगंज के फूलेश गांव स्थित सहकारी समिति पर प्रदर्शन करते हुए आपूर्ति की मांग की।

प्रदर्शन करने वाले फुलेश, आमगांव, पिपरौला, गम्हिरी, सूघरपुर, करूईं सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि किसानों को जब चना, मटर, सरसो, आलू, धनिया, लहसुन के साथ साथ गेंहू की बुवाई करने के लिए डीएपी की जरुरत पड़ती है तो कभी भी सहकारी समिति पर डीएपी उपलब्ध नही होती है।

ऐसे में जब भी सहकारी समिति पर डीएपी आती है तो कुछ सीमित मात्रा में ही आती है, जिससे किसानों को समय से डीएपी उपलब्ध नही हो पाती है। डीएपी उपलब्ध न होने से किसानों की बुआई पिछड़ जाती है। हालाकि अभी तक दो बार डीएपी सहकारी समिति पर आ चुकी है, लेकिन अभी भी कई गांव के सैकड़ो किसान वंचित है।