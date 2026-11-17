जागरण संवाददाता, नंदाव (आजमगढ़)। मार्टीनगंज क्षेत्र में डीएपी खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद के लिए किसान फत्तेपुर स्थित साधन सहकारी समिति का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सोमवार को समिति पर पहुंचे किसानों ने खाद नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और आंदोलन की रणनीति बनाई।

भीरा, जिवली, असवनिया, ठेकमा और मार्टीनगंज सहित आसपास के गांवों के किसानों महेंद्र सिंह, कन्हैया यादव, राकेश राजभर, शिवानंद, उमाशंकर, बद्री प्रसाद और एडवोकेट सचिन ने बताया कि वे डीएपी लेने के लिए समिति पहुंचे थे, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। समय से खाद नहीं मिलने के कारण खेतों में बोआई प्रभावित हो रही है।