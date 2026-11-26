जागरण संवाददाता, आजमगढ़। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति एवं बीएलओ के किए जा रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम रविंद्र कुमार ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया के तीन मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जीरो एवं लागिन न करने वाले मतदेय स्थलों पर विशेष रूप से पहुंचकर बीएलओ की उपस्थिति, निर्वाचन संबंधी अभिलेखों तथा पोर्टल पर की जा रही आनलाइन फीडिंग की स्थिति की जानकारी ली।

मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय मरगूबपुर के बूथ संख्या-253 पर निरीक्षण के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई। संबंधित बीएलओ द्वारा अभी तक अपनी ड्यूटी ग्रहण नहीं की गई थी और न ही निर्वाचन संबंधी कार्य प्रारंभ किया गया था। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अतरौलिया से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर उदासीनता एवं लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और संबंधित की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। किसान बालिका विद्यालय रानीपुर के बूथ संख्या-202 की सूचनाएं सही पाई गईं। हालांकि संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं थीं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में व्यवस्थित एवं अद्यतन रखने के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय पियरिया के बूथ संख्या-313 का निरीक्षण करने पर वहां निर्वाचन संबंधी कार्य संतोषजनक पाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर निर्वाचन संबंधी कार्य सुचारु रूप से संचालित हो।