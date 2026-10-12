समय पर ड्राइविंग लाइसेंस रिनुअल न कराने पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क, दोबारा भरनी होगी फीस

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में देरी करना वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ऐसे में समयसीमा को लेकर लापरवाही करने वाले वाहन चालकों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए निर्धारित फीस के साथ विलंब शुल्क भी चुकाना पड़ सकता है।

हालांकि, शुल्क की वास्तविक राशि लाइसेंस की श्रेणी, समाप्ति की तारीख और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। छह माह के लिए पहले लर्निंग लाइसेंस विभाग द्वारा बनाया जाता है, उसके बाद उसी के आधार पर समय भीतर नवीनीकरण किया जाता है।

रानी की सराय स्थित गंभीरवन में प्रतिदिन लाइसेंस बनवाने के लिए 100 से 150 लोग पहुंच रहे है। इसमें करीब 40 से 50 आवेदक ऐसे है जो समय सीमा समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए दोबारा फीस जमा कर रहे है। परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन और संबंधित कार्यालय के माध्यम से पूरी की जाती है।