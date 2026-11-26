जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में एक घर में बहन की शादी थी। आंगन में मंगलगीत गूंज रहे थे। रिश्तेदारों की भीड़ थी और हर चेहरे पर खुशियां थीं। भाई भी बहन की शादी को यादगार बनाने में जुटा था। बहन की शादी के दिन ही भाई ने घर के भीतर फंदे से लटककर जान दे दी। स्वजन भीदुखी मन से शादी की रस्म को पूरा किए। इसके बाद बुधवार काे शव का अंतिम संस्कार किया गया। शादी की खुशियों वाले आंगन में मातम पसरा रहा।

कंधरापुर थान क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव निवासी 22 वर्षीय निलेश प्रजापति शहर के लक्षिरामपुर स्थित आयुष अस्पताल में एक्सरे टेक्निशियन था। वह पास में ही जुनेदगंज में किराए पर कमरा लिया था। मंगलवार को निलेश के चाचा मंगल प्रजापति की बेटी की शादी थी। स्वजन सुबह से उसके मोबाइल पर फोन कर रहे थे। फोन नहीं उठ रहा था, इसके बाद चाचा ने अस्पताल में फोन किया।