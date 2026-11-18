जागरण संवाददाता, आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय परिसर में बुधवार की सुबह कार्यालय प्रभारी का शव मिलने से हलचल मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। मृतक की पहचान 57 वर्षीय रामचंद्र यादव के रूप में हुई है।

भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की सुबह साढ़े नौ बजे उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तब आशंका हुई। किसी तरह से दरवाजे को खुलवाया गया तो उनका शव कमरे में पड़ा था। वह 35 साल से पार्टी से जुड़ थे। पुराने कार्यालय में भी थे और 2019 में नया कार्यालय बनने पर उसके प्रभारी थे।