जागरण संवाददाता, संजरपुर (आजमगढ़)। विद्युत सब स्टेशन बस्ती सरायमीर से संबंधित गांव के विद्युत, उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने वालों से परेशान नजर आ रहे है। मीटर लगाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है जिसकी शिकायत फरीदूनपुर गांव निवासी राजाराम ने मुख्यमंत्री।

उत्तर प्रदेश शासन व ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा व चीफ इंजीनियर आजमगढ़ से प्रार्थना पत्र व ट्विटर के माध्यम से शिकायत किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे घर पर मीटर लगाने के नाम पर आकर तीन हजार रुपए की मांग करने लगे, जब पैसा देने से मना किया गया तो लाइन कार्ड देने की धमकी देने लगे व मुकदमा लिखाने की धमकी देने लगे।

पूर्व प्रधान राजाराम ने आरोप लगाए हैं कि सरायमीर विद्युत सब स्टेशन बस्ती सरायमीर के मीटर सुपरवाइजर नमन कुमार, जो अपने को लोगो से एसडीओ बताता है। लोगों के घर जाकर जबरन मीटर लगवाता है जो व्यक्ति स्मार्ट मीटर लगाने से मना कर करता है तो उसको विभागीय मुकदमा के साथ-साथ SC/ST का मुकदमा लिखवाने की धमकी देता है। अभी हाल ही में कोठीया गांव में स्मार्ट मीटर लगाने से मना करने पर दो लोगों का विद्युत कनेक्शन काट दिया था। इसकी शिकायत उपभोक्ता ने चीफ इंजीनियर आजमगढ़ से किया है।