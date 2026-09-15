आजमगढ़ में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार, तीन की मौत; 6 लोग घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की तड़के एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ, जब फूलपुर की तरफ से सरायमीर की ओर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

बताया गया कि कार में कुल नौ लोग सवार थे। सभी की उम्र 16 से 17 साल थी। फूलपुर कस्बा में गणेश पंडाल में देर रात तक सजावट का काम किए। इसके बाद तड़के सभी चाय पीने के लिए सरायमीर का प्लान बनाए। मंगलवार की सुबह करीब 4:30 बजे कार सरायमीर की ओर जा रहे थे।

इसी दौरान अचानक कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हादसे की सूचना मिलते ही सरायमीर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए ताहिर अस्पताल पहुंचाया।