आजमगढ़ में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार, तीन की मौत; 6 लोग घायल
आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
HighLights
फूलपुर में भीषण सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत।
अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकराई, छह घायल।
गणेश पंडाल से लौटते समय हुआ हादसा, सभी किशोर।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की तड़के एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ, जब फूलपुर की तरफ से सरायमीर की ओर जा रही स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।
बताया गया कि कार में कुल नौ लोग सवार थे। सभी की उम्र 16 से 17 साल थी। फूलपुर कस्बा में गणेश पंडाल में देर रात तक सजावट का काम किए। इसके बाद तड़के सभी चाय पीने के लिए सरायमीर का प्लान बनाए। मंगलवार की सुबह करीब 4:30 बजे कार सरायमीर की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान अचानक कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए।
पुलिस मामले की जांच में जुटी
हादसे की सूचना मिलते ही सरायमीर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए ताहिर अस्पताल पहुंचाया।
अभी 2 लोग सक्षम बरनवाल और अंश सोनकर भर्ती हैं। मृतकों में 17 वर्षीय सत्यम मोदनवाल पुत्र नाटे मोदनवाल, 17 वर्षीय निखिल मद्धेशिया पुत्र राम फेर, लकी सोनकर पुत्र अखिल सोनकर हैं।
सीओ फूलपुर किरण पाल सिंह ने बताया कि फूलपुर की तरफ से स्विफ्ट डिजायर कार में नौ लोग सवार होकर आ रहे थे। सुबह करीब 4:30 बजे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि छह अन्य घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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