आजमगढ़ में आठ लाख की लागत से बनेगा पक्षी रैन बसेरा, कैलेश्वर धाम में भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ निर्माण

जागरण संवाददाता अतरौलिया (आजमगढ़)। पक्षियों के संरक्षण और उन्हें सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने की दिशा में कैलेश्वर धाम मंदिर परिसर में अनूठी पहल शुरू हुई है। सोमवार को करीब आठ लाख रुपये की लागत से बनने वाले पक्षी रैन बसेरा (पक्षी घर) के निर्माण के लिए विधि-विधान से भूमि पूजन किया गया। यह पहल गुजरात के व्यवसायी एवं समाजसेवी अखिलेश सिंह के सौजन्य से शुरू की गई है।

मंदिर के महंत राम दिलीप दास ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कराया। इसके बाद गुजरात से आई टीम ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। करीब 60 फीट ऊंचे टावरनुमा पक्षी घर में हजारों छोटे घोंसले बनाए जाएंगे। इनमें पक्षी सुरक्षित रह सकेंगे तथा अंडे देने और बच्चों के पालन-पोषण के लिए उन्हें उचित स्थान मिलेगा। श्रद्धालु नीचे पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था भी कर सकेंगे।

बताया गया कि क्षेत्र के पांच प्रमुख देवस्थलों पर पक्षी घर बनाने की योजना है। कैलेश्वर धाम के बाद भैरव धाम, पौहारी जी स्थान और दुर्वासा धाम समेत अन्य स्थानों पर भी इसका निर्माण प्रस्तावित है। कैलेश्वर धाम में निर्माण कार्य 10 से 15 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है।

महंत राम दिलीप दास ने कहा कि कैलेश्वर धाम में दूर-दूर से विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं। पक्षी घर बनने से उन्हें सुरक्षित आश्रय मिलेगा। प्रदीप पांडेय ने कहा कि पेड़ों की कटाई से पक्षियों के सामने आश्रय का संकट बढ़ा है। इसी को देखते हुए पांच देवस्थलों पर पक्षी घर बनाए जा रहे हैं।