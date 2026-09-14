आजमगढ़ की पहली हाईटेक नर्सरी को मिली स्वीकृति, हर साल तैयार होंगे पंद्रह लाख पौधे

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए लालगंज क्षेत्र के राजकीय पौधशाला में मिनी सेंटर आफ एक्सीलेंस फार वेजिटेबल (हाईटेक नर्सरी) के निर्माण को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों के पंद्रह लाख पौधे तैयार होंगे।

इस नर्सरी के तैयार होने के बाद से किसान यहां खुद का बीज लाकर भी पौधे तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही उद्यान विभाग द्वारा तैयार किए गए सब्जियों के पौधों को भी कम दर पर किसान खरीद सकेंगे। शासन द्वारा हाईटेक नर्सरी बनाने पर एक करोड़ 28 लाख रुपये खर्च होगा। बजट आवंटित होते ही उद्यान विभाग नर्सरी को बनाने का काम शुरू कर देगा। हाईटेक नर्सरी में किसान अगर खुद का बीज लाकर पौधे तैयार करेंगे, तो उनसे एक रुपये एवं उद्यान विभाग द्वारा तैयार कराए गए पौधों की खरीददारी करने पर पौने दो रुपये लिए जाएंगे। नर्सरी में विभिन्न प्रकार की सब्जियों के प्रतिवर्ष पंद्रह लाख पौधे तैयार होंगे। नर्सरी में तैयार पौधे पूरी तरह से रोग और कीट मुक्त होंगे।