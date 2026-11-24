जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर श्रद्धालुओं ने श्री मंडलेश्वर महादेव स्थित शिव सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर कतारबद्ध शिवलिंग पर भोर 5:00 बजे से हर -हर महादेव जयघोष से जलाभिषेक किया और यथाशक्ति दान किया।

क्षेत्रीय मेला होने की वजह से मेले में लोगों ने घूमकर देखा, वहीं बच्चे झूले का आनंद ले रहे थे तो महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की जमकर खरीदारी की, वहीं पुरुषों ने गृहस्थी का सामान खरीदा। मेले सजी दुकानों में लोगो चोटहिया जलेबी की लोगो ने स्वाद चखा, महिलाओ ने हलवा पड़ी लढाई, गत वर्ष की भांति पूर्णिमा पर्व पर दोसपुर गांव निवासी अजय कुमार ने भंडारा आयोजित किया, जहां लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। मान्यता है कि शिव सरोवर की खुदाई करीब छह सौ वर्ष पूर्व की गई है। करीब 365 बीघे में फैले शिव सरोवर (जलाशय) का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। मान्यता है कि पांच सोमवार लगातार डुबकी लगाने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है।

इसके अलावा किसी खेत में चूहे लगते हों तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पांच पीस शिवलिंग पर चढ़ावा चढ़ाने से चूहे नहीं लगते हैं। शिव सरोवर की खुदाई के दौरान उस समय पातालपुरी शिवलिंग दक्षिणी हिस्से में दबी हुई थी।

ग्रामीणों को स्वप्न दिखाई दिया कि मुझे उत्तरी भीटे पर स्थापित किया जाए। ग्रामीणों ने फावड़ा, कुदाल से भीटे पर खुदाई शुरू कर दी। कई दिनों बाद शिवलिंग मिला, जो आज उत्तरी भीटे पर पातालपुरी शिवलिंग की महिमा के नाम से प्रसिद्ध है।