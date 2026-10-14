आजमगढ़ को दोहरी सौगात: जौनपुर तक होगा सड़क चौड़ीकरण, ठेकमा बाईपास निर्माण को भी मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। एनएचएआई द्वारा ठेकमा क्षेत्र आठ किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 436 करोड़ स्वीकृत हो गया है और जमीन का अधिग्रहण भी पूरा कर लिया गया है। बाईपास का निर्माण कराने के लिए एनएचएआई ने टेंडर प्रक्रिया को पूरा करा लिया है।

उम्मीद है कि इसी सप्ताह से बाईपास का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही एनएचएआई मुहम्मदपुर से जौनपुर स्थित लता मंगेशकर चौक तक 44 किलोमीटर लंबी सड़क पर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य भी कराएगा, इसके लिए भी 217 करोड़ मंजूर हो चुका है। सड़क की दोनो पटरियों को दो-दो मीटर चौड़ा किया जाएगा, ताकि राहगीरों की राह और भी आसान हो सके।

ठेकामा बाईपास 41.60 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित वहीं, ठेकमा के सरायमोहन से शुरू होकर गोसाई की बाजार तक बनने वाला बाईपास एनएच-28 से जुड़ जाएगा। इससे ठेकमा, बरदह आदि क्षेत्रों के लोगों को एनएच-28 पर चढ़ने के लिए शहर में नहीं आना पड़ेगा और बाईपास पकड़कर ही वह एनएच-28 पर चढ़कर अपनी आगे की यात्रा कर सकेंगे।