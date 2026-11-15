आजमगढ़ में अब घर बैठे होगी टीबी की जांच, एआई से मिनटों में मिलेगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। टीबी की जांच के लिए अब मरीजों को अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग घर-घर पहुंचकर पोर्टेबल डिजिटल एक्स-रे मशीन से जांच की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है।

खास बात यह है कि एक्स-रे की तस्वीरों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से विश्लेषण होगा और कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट चिकित्सक तक पहुंच जाएगी। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार डॉ. सौरभ श्रीवास्तव ने अहरौला और कोयलसा के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षित कर्मी ब्लॉकवार अभियान चलाकर संदिग्ध मरीजों की जांच करेंगे।

इस पहल का उद्देश्य टीबी की जल्द पहचान कर समय पर उपचार शुरू करना है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जांच के लिए अस्पताल तक आने की परेशानी से राहत मिलेगी। मोबाइल हेल्थ यूनिट और प्रशिक्षित टेक्नीशियन मरीजों के घर पहुंचकर डिजिटल एक्स-रे करेंगे।