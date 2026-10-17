त्योहारों पर मिठाई खरीदते वक्त रखें सावधानी! आजमगढ़ में FSDA का बड़ा एक्शन, 32 दुकानों पर छापा

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। आजमगढ़ में एफएसडीए टीम ने नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर 32 खाद्य दुकानों पर छापेमारी की और 39 नमूने लिए। इस दौरान लगभग 17 हजार रुपये की 75 किलो अस्वच्छकर मिठाई नष्ट की गई।

खाद्य आयुक्त और डीएम के निर्देश पर नवरात्र व दुर्गा पूजा के अवसर पर आमजन को शुद्ध फलाहार व मिठाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (एफएसडीए)की टीम ने जिले के 32 खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापेमारी की।