जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान(सीएम युवा) के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार के लिए पांच लाख रुपये तक बिना ब्याज व गारंटी के बैंकोें से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना की उपलब्धि मेें अब तक लक्ष्य के सापेक्ष 75.69 प्रतिशत प्रगति के साथ आजमगढ़ प्रदेश की रैकिंग में एक नंबर पर है। साथ ही प्रदेश की टाप फाइव सूची में शामिल पूर्वांचल के जिलों में बलिया 63.11 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि जौनपुर 48.90 प्रतिशत के साथ प्रदेश रैंकिंग में पांचवें और वाराणसी 47.37 प्रतिशत के प्रगति के साथ प्रदेश की रैकिंग 10 वें स्थान पर है।