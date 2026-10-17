आजमगढ़ : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिता-पुत्र की मौत; मां-बेटी समेत तीन गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे किलोमीटर 216 पर तेज रफ्तार मारुति इग्निस कार मेटल बीम क्रैश बैरियर (एमबीसीबी) से टकराकर पलट गई। हादसे में कार चला रहे मऊ निवासी सिविल इंजीनियर शादाब अहमद और उनके पिता खुर्शीद अहमद की मौत हो गई। पत्नी आसमां, बेटी कुलसुम और बेटा अदनान गंभीर रूप से घायल हो गए।

तीनों का लाइफलाइन अस्पताल में उपचार चल रहा है। 15 वर्षीय कुलसुम की हालत गंभीर बताई गई है।शादाब दिल्ली के जामिया नगर स्थित ओखला की हाजी कालोनी में परिवार के साथ रहते थे। 19 अक्टूबर को मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए वह गुरुवार रात करीब 11 बजे कार से मऊ के लिए निकले थे, लेकिन सुबह हादसा हो गया।